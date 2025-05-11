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Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

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Şişli'de, 10 yıllık tazminatını alabilmek için gittiği Çalık Holding binası önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek'in ölmeden önce WhatsApp'ta paylaştığı son videosu ortaya çıktı. Eğrek videoda "Kötü bir niyetim yoktur, yaptığım harekette, eylemde. Hakkımı arıyorum. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.

10 yıllık tazminatını alabilmek için dün öğle saatlerinde ruhsatlı silahı ile Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden Erol Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.

SİLAHI BAŞINA DAYADI

İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ile korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Güvenlik görevlileri ve korumalar, müdahale etmelerinin ardından 49 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası olayla ilgili 6 koruma gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

"KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTUR, HAKKIMI ARIYORUM"

Olayın ardından Erol Eğrek'in ölmeden önce WhatsApp'ta paylaştığı son videosu ortaya çıktı. Eğrek videoda "Eski çalıştığım firma Türkmenistan'daki Çalık Holding, tazminat alacağım var 10 yıldır uğraşıyorum. Detayları zaten öğreneceksiniz, alamama sebeplerimi, verilmeme sebepleri. Başımdan geçen her şeyi öğreneceksiniz. Kötü bir niyetim yoktur, yaptığım harekette, eylemde. Hakkımı arıyorum. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe istemiyorum. Tazminat haklarımı versinler, o kadar. Durum bu" ifadelerini kullanıyor.

"ÖLDÜRÜP GÖNDERMİŞLER"

Kardeşinin ölümüyle ilgili basın mensuplarına konuşan Erol Eğrek'in abisi "Öldürüp göndermişler. Kimseye kastı yok, ses getirsin diye yaptı. Öldürene kadar dövmüşler. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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