Büyükçekmece'de Kaçırılan Afgan Uyruklu Adamın Cesedi Bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de cesedi boş bir villanın bahçesinde bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan Cebrail K. ve yeğenleri, adamı darp ederek öldürdüklerini itiraf etti.

İstanbul Büyükçekmece'de cesedi boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu şahsın kaçırıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araca binmekte direnen adamın darp edildiği görüldü.

Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedini dün Kumburgaz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulmuştu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.'ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlenmişti. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadede Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte villasının olduğu alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Afganistanlı Nametullah S'nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. Görüntülerde Nametullah S'nin 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görüldü. Nametullah S.'nin araca binmekte direnince darp edildiği, 2 kişinin kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
