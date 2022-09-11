Büyük hayaller ile aldıkları daireleri 11 yıldır tamamlanamadı

Antalya'da 11 yıl önce yapımına başlanan 226 dairelik site onca ay geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı. Yurt içerisinden ve yurt dışından gelerek büyük hayaller ile daire alan site malikleri, mağdur olduklarını ifade ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesinde 2011 yılında 3 blok 226 daire olarak başlanan site inşaatının iddiaya göre yüzde 90'lık kısmı 2016 yılına kadar tamamlandı. Süreç içerisinde inşaatı devam eden sitede çeşitli sebeplerle 3 tane müteahhit el değiştirdi. Bu süreçte sitede bulunan daireler yurt içinden ve yurt dışından arayan müşterilere satıldı. Satın alınan kişilere ise çeşitli zamanlarda evlerine gelerek oturabilecekleri söylendi. Sitenin camlarının büyük bir bölümü ise yeni gelen yönetim tarafından toplandığı ifade edildi. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen hayal ettikleri evlerine oturamayan site sakinleri mağdur olduklarını ve dolandırıldıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah saatlerine tekrar site önünde bir toplantı yapan site malikleri, sitenin ortak alanlarının kendilerince yaptırılması yönünde görüş bildirdi.

"Dairelerini ucuz miktarlara alıp, başkalarına satıyorlar"

Sitenin mağduru Fatih Mirzaoğlu, "Ben daire alacağım zaman site yüzde 92'lere gelmişti. Aniden yeni bir yönetim kurulması için bizi çağırdılar. Proje durmuştu. Biz durduğunu bilmiyorduk, devam ediyor diye aldık. Burada yeni bir para toplandı. Camlarını ve pencerelerini yenileyeceğiz diyerek söktüler. Hesaba göre yönetime 6.5 milyon TL bir para gelmiş. Ama yapılan iş sadece 1.5 milyon TL tutarındaydı. Geriye kalan parayı sorduğumuz zaman kimse sahiplenmedi. Burada şuan insanların dairelerini çok ucuz miktarlara alıp, kendi üzerlerine almadan başkalarına satıyorlar. Burada büyük bir rant var" sözlerine yer verdi.

"Yapıcı değil yıkıcı oldular"

Yurt dışında yaşayarak siteden daire satın alan Arif Yaman, "Ben temelin 21 yıl önce atıldığı günü biliyorum. Arsa sahipleri müteahhitler ile anlaşamayarak 2 tane müteahhit değiştirdi. Arsa sahibi müteahhitler ile olan sorunlarından dolayı kat maliklerine yönelik tapu iptal davası açtı. Biz buraya gelen giden müteahhitlerin ne iş yaptığını biliyoruz. Yapıcı değil yıkıcı oldular. Bu arsa sahibinin de işine yaradı. Burada arsa sahipleri ile müteahhitler arasında bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. Arsa sahibinin olaylara bir müdahalesi yok. Kurulan yönetimlerin de yasal olmadığını biliyorum. Bizim yapmak istediğimiz ortak alanları kendimiz yapacağız. Devletimiz bize sahip çıksın. Asıl hedefimiz kayyum atanmasıdır. Burada bizim tanımadığımız daire sahipleri var, onları tanımıyoruz. Herkes kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Kat maliklerinin mağdur edilmesi için bir kumpas kurulmuş. Biz hem hukuksal mücadele veriyoruz hem de inşaatımızı tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Biz tuzağa düştüğümüzü, paralarımızın hiç olduğunun farkına vardık"

2018 yılında siteden 36 bin dolara daire aldığını belirten Mehmet Toprak, "Bana 5 ay sonra evime gelebileceğimi söylediler. Aradan 5 yıl geçti, yaşadığımız olay; bir yönetim kuruldu. Bir firma ile anlaşma yapıldı. Bunun karşılığında 66 bin TL yine para toplandı. 2019 Haziran ayında siteye taşınabileceğimiz söylendi. Biz geldiğimizde bir işlem olmadığını gördük. Biz tuzağa düştüğümüzü, paralarımızın hiç olduğunun farkına vardık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Burada bir rant var. Aramıza yeni katılan kart malikleri var. Onlar da süreci bizden öğrendi. Evini A bloktan alıp C blokta olduğunu öğrenenler var. Bu kadar mağdurun bir an önce kurtarılmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Ne Zaman gelsem bir ay ileri dediler"

Turan İbrahimoğlulları ise "Mayıs ortalarında yurt dışında teyzem ve ablam buradan 2 tane daire satın aldı. İnşaat devam ediyor süsü ile 2-3 ay süre vermemizi istediler. Daire başına 200 bin TL tekrar bir para verildi. Araya bayram falan girdi, kimse çalışmadığını gördük. Ne zaman gelsem bir ay ileri dediler. Hiçbir şeyin değişmediğini bir çivi dahi çakılmadığını gördük. Yüklü miktar para ödedik ama karşılığını alamadık. Daire başı 780 bin TL verdik" dedi.

"Kimle anlaştık ise mağdur olduk"

Siteden 6 yıl önce daire satın alan Ayşe Çam ise "Yüzde 95 oranında zaten inşaatı bitmişti. Bize kısa sürede daireme oturacağım söylendi. Bir süre sonra hiçbir hareket olmayınca bağımsız bir yönetim kurduk. Bu yönetim de bir şey yapmaya çalıştı sonra o da durdu. Burada yapılanlar da söküldü. 226 daire sahibini bir araya toplamak çok zor. Bir ev almak o kadar kolay değil. Birilerinin kendi çıkarları uğruna bu kadar insanı yok sayması mağduriyetimizi arttırdı. Kimle anlaştık ise mağdur olduk. Birileri çabalıyor birileri hiç ilgilenmiyor. Bunlar kısa sürede sonuçlanacak dava da değil. Gelen çalarak gidiyor, ben düzgün bir vatandaşım. Ben bana söylenenleri ödedim" açıklamasına yer verdi. - ANTALYA