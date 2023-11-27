Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e yönelik protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir şahıs gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken, bölgeyi de adeta kan gölüne çevirdi.

İSRAİL BAYRAĞINI ASFALTA ÇİVİLEDİ

İsrail'in günlerce süren katliamına yönelik tepki ve protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Bursa'da bir İsrail bayrağını gelen geçen üstüne bassın diye asfalta çiviledi.

DİREĞE FİLİSTİN BAYRAĞI ASIP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Yoldan geçen arabalara aldırış etmeden bayrağı yaya geçidinin üzerine çivileyen adam, yanında getirdiği Filistin bayrağını yol kenarındaki direklerin birine asarak bölgeden uzaklaştı.