Son dakika! Bursa'da içinde 47 kişinin bulunduğu tur otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 46 yaralı
3. Sayfa Haberleri
Son dakika: Kütahya'dan yola çıkarak Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü şarampole yuvarlandı. İçinde 47 yolcunun bulunduğu otobüsün geçirdiği kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi ise yaralandı.
Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.
20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı.
Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde de turistleri taşıyan araç kaza yapmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Irak uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip yoldan çıkarak devrildi. Kazada 5 turist hayatını kaybetti, 4 turist de yaralandı.