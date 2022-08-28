Son dakika! Bursa'da içinde 47 kişinin bulunduğu tur otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 46 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika: Kütahya'dan yola çıkarak Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü şarampole yuvarlandı. İçinde 47 yolcunun bulunduğu otobüsün geçirdiği kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi ise yaralandı. Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. FRENİ PATLADI Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı. KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı. MARMARİS'TE DE 5 TURİST HAYATINI KAYBETMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde de turistleri taşıyan araç kaza yapmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Irak uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip yoldan çıkarak devrildi. Kazada 5 turist hayatını kaybetti, 4 turist de yaralandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya İnegöl Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Bursa'da içinde 47 kişinin bulunduğu tur otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 46 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.