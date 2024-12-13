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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı

Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! "Size emanet" deyip silahına sarıldı

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Bursa'da bir silahlı kavgaya ilişkin duruşmada, kavga sonucu engelli kalan Tolga Ergün'ün babası 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabancayla 7-8 el ateş eden şahsın, saldırıdan önce yakınlarına oğlunu işaret ederek "Size emanet" dediği duyuldu.

23 Eylül 2023'te Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin davanın bugün görülen 2'nci duruşmasında silahlı saldırı yaşandı.

Tartıştığı garsonlar Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile güvenlik görevlisi Efendi Doğan'ı (45) tabancayla yaralayıp, kaçtıktan 128 gün sonra sahte kimlikle takside yakalandıktan sonra tutuklanan Mertcan Akça (26) ile olaya karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve davanın ilk duruşmasında 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanan Köksal Akça'nın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

TABANCAYI OĞLUNUN TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE İÇERİ SOKMUŞ

Mertcan Akça'nın avukatı Gürkan Altun, 'usule aykırı yargılama yaptığı' gerekçesiyle mahkeme başkanının, davadan çekilmesini istedi. Avukat konuştuğu sırada, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Ergün'ün saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "Size emanet" dediği duyuldu.

Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

KOLTUKLARIN ALTINA SAKLANDILAR

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korudu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ve oğlu, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

SANIK BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ, 2 JANDARMA YARALANDI

Binada bulunan polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, Bursa Adalet Sarayı'na takviye ekipler ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan 2 jandarma personelinin de durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DURUŞMALAR ERTELENDİ

Olayın ardından adliye binası boşaltılarak duruşmalar ertelendi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün gözaltına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti!
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHalit:

hiç kimseye bulaşmayın intikamcıya denk gelirsin sonucu bu olur

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Helal olsun

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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

içki kötülüklerin babasıdır bu olaydakanıtı

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Haber YorumlarıVeli Babadan:

Jandarma ya gelmeseydi,şimdi o jandarmanın babasıda onu indirsin

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Haber Yorumlarıtarık usta:

ülke meksikaya döndü

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Haber YorumlarıSer_hat:

Olan gariban jandarmalara olmuş.Adliyeyenin içine tekerlekli sandalyede silah sokmak...Şeytanın aklına gelmez.Güvenlik de baktı adam engelli arama bile yapmadı zannımca...Ama güvenliğin işi zor.dua edin jandarmalar ölmesin...

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Jandarmalara acil şifalar diliyorum. Kavgada silah kullanıp gencecik çocuğu kötürüm bırakıp sandalyeye mahkum etmiş geleceğini karartmışsın alacağın ceza ne örneklerini görüyoruz alacağı cezanın. Baba bu ne yapsın yüreği yanıyor oğlunu gördükçe. Kavgada silah kullanmak ta ne yahu .

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

şimdi idam olsa bu olay yaşanırmıydı kısasa kısas abi islam boşuna bunu demiyor

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sabah detaylı okumamıştım, ELİNE SAĞLIK KRAL

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