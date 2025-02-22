Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Bursa'da İzmir ve Ankara yönlü girişlerde devam eden yoğun kar yağışı, sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor. İnegöl ve Kütahya'nın Domaniç ilçeleri arasındaki karayolunda Jandarma ve Karayolları ekipleri, ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Ayrıca, Bursa – İzmir yolunda bir tır kayarak orta refüje düştü, şans eseri sürücüsü yara almadı.

Bursa'nın İzmir ve Ankara yönlü girişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri ve Karayolları ekipleri yoğun mesai harcadı. Jandarma komutanlığı Trafik Timleri, İnegöl'ün Tahtaköprü mahallesi girişinde uygulama yaparak ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Kış lastikleri olan otomobillerin sürücülerine de zincirsiz ulaşımlarına izin vermediler.

Karacabey ilçesi Uluabat mevkiinde de yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa - İzmir Yolunun bir bölümü karla kaplanınca Bursa istikametinden Karacabey istikametine seyreden 20 AHS 587 plakalı tır karda kayıp orta refüje düştü. Yan yatan tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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