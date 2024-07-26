Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tarla Sulamaya Giden Adam Kangal Köpeğinin Saldırısına Uğradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki adam, Kangal köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Baş, boyun, kulaklar, ayaklar ve parmakları paramparça olan adam, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki adam, Kangal köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Başı, boynu, kulakları, ayakları ve parmakları paramparça olan 2 çocuk babasına 100'den fazla dikiş atıldı. "Tesadüfen hayattayım" diyen Kutbeddin Güneş, "O esnada tarlanın yakınından geçen otomobildeki kişiler beni kurtardı, 112 çağırdı. Tesadüfen kurtuldum. Beni bu hale getiren köpeğin sahibinden şikayetçiyim" dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Kutbeddin Güneş tarlasını sulamak için yola çıktı. Tarlaya yaklaşan Güneş'i gören tasmalı Kangal köpeği bir anda saldırıya geçti. Neye uğradığını anlamayan talihsiz adam, köpek ile boğuşmaya başladı. Köpek yere yatırdığı Kutbeddin Güneş'in başını, boynunu, kulağını, ayaklarını ve parmaklarını ısırdı. Güneş'in vücudunda derin yaralar oluştu.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, arabasını köpeğin üzerine sürerek Güneş'i kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan Güneş, 112 ambulansıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Kutbeddin Güneş'in boynunda, başında, bacağında ve yüzünde ciddi açılmalar oldu.

Saldırıya uğrayan Kutbeddin Güneş, "Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı Kangal köpeği önüme çıktı, bana saldırdı. Bayağı büyüktü. Allah'tan iki araç geldi. Beni köpek yere yatırmıştı. Araçtakiler beni kurtardı. Eğer araba gelmeseydi, köpek beni yere yatırmıştı parçalayacaktı. Çok güçlü köpekti. Boynunda tasma vardı. Adam tesadüfen beni geldi kurtardı. Ambulans çağırdı. Kafamı komple parçalamış, kulağımı kesmiş, parmaklarımı kollarımı kesmiş, bacaklarımda yara var. Zaten polisler de soruşturma başlattı. Kulağımı diktiler. Yaralar çok derin. Kafamı komple parçalamış, doktorlar müdahale yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Köpek sahibinden davacıyım. Buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na rica ediyorum, benim haklarımı savunsunlar, köpeğin sahibinden davacıyım" ifadelerini kullandı

Kardeşi Cemil Güneş ise yaşananları hastanede İHA ekibine anlattı. Cemil Güneş, "Ben işteydim, kardeşim aradı ve 'Bana köpek saldırdı, çabuk hastaneye gel' dedi. Hızlı bir şekilde hastaneye geldim. Kardeşimi yoğun bakıma almışlar. Köpek kardeşimin yüzünü ve ayağını ısırmış. Elmacık kemiği gözüküyordu, ciddi derecede ısırıklar vardı. Bir tarlamız var. Tarlayı sulamaya gitmiş, orada köpek saldırmış. Çok şükür yoldan geçen bir vatandaş kardeşimi kurtararak hastaneye getirmiş. O olmasaydı, belki de kardeşim ölecekti. Olayın yaşandığı yere gittim, çok fazla başıboş köpek var. Köpeklerden dolayı insanlar geçemiyor. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Olayın yaşandığı yerde bir fabrikada görevli olarak çalışan Cemil Akgün, "Ben burada dururken karavan tipi bir otomobil geçti. Önümden geçerken içinde yüzü kanla kaplanmış birini gördüm. Dikkatimi çekti, hatta başına bir şey düştü sandık" dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların sabaha kadar 100'den fazla dikiş attığı Kutbeddin Güneş'in tedavisi devam ederken, polisler de olay yerine giderek soruşturma başlattı.

Köpeğin ve köpek sahibinin olay yerinde bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahibinden Kangal Bursa Hayvan Hakları Saldırı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Bakmadan Geçme

26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title