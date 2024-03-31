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Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi de yaralandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaparken, E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi

YAKINLARI HUSUMET BESLEMEYE BAŞLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı.

Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi

Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü' haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.'nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y'yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (14)

sezgin sucin:

inşallah en yakın zamanda bu muhtarlığı kaldırırlar muhtar ne işe yarıyo onu deyin bana

164
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Export 86:

Muhtar zabıta ve belediyelerde bir çok boş ve gereksiz kurumlar var derhal lağvedilmeli

yanıt0
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Salih Yüksel:

ey cahil insanlarımız ne zaman insan olmaya basliycaksiniz

138
1
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Marko Apostolidis:

hangi sultan kime saygı gösterdi? güçlü olan saygı göstermez önündekini ezer geçer (muhteşem yüzyıl sahneleri birer rezalettir islama terstir). sultan olmayan bile güçlü işe neden saygılı olacakmışki? etik denilen şey tryi terk ediyor yerine bu cins terör geliyor.

yanıt1
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Şenol Dogan:

şehirlerde muhtarlık acil kalkmalı köylerde maaş 5 bin TL olmalı görün bakın sorun kaliyormu para için değil gelen kişi hizmet için gelmeli...

98
1
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mete karaman:

Aynen kardeş muhtarlığı kaldırmalı lazım ne işe yapıyorlar artık herkes işini e devlet üzerinden yapıyor. Muhtarlar hiç bir şey yapmadan maaş alıyorlar devletin üzerinde de yük kaldırın şu muhtarlığı lanet olsun insanlar birbirlerini para için öldürüyorlar

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Damla Sengul:

Ortadoğuda sıradan bir gün.

34
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csd zbn:

ölen chp limi dem orTAĞIMI

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Sever Öztürk:

Yok AKPli yani bursalı anlarsın.

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Gökhan Ccc:

muhtarliklarin kaldırılması lazım hiçbir halta yaramıyor

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