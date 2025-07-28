Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı

Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla kundaklama suçundan mahkemeye sevk edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı.

BENZİNLE BURSA'DAKİ YANGINI ÇIKARDI

Orhaneli ile Harmancık arasında çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin, (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

FETÖ BAĞLANTISI NEDENİYLE ORDUDAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aytekin kundaklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEmir Güler:

NEDEN !! Tutukluyorsunuzki direk yanan ormana atsanız daha iyi değilmi.

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Haber YorumlarıZargana Necmi:

Birinci husus 26 yaşında 2021 de ordudan atılan birisi nasil hala fetocu oluyor? İkinci husus neden tutuklayip besliyorsunuz atın yanginin içine...

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Haber YorumlarıSevda Yılmaz:

Bizde bunu yedik. Bir tane adam göz göre göre kamera karşisinda hemde asker olan birisi amötör olarak görüntü veriyor. Yedik yedik ülkece hakettik.

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Ölenlerin ailelerine teslim edilsin

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Haber YorumlarıMesut Bayır:

Sayisi yorumlarda dolaşan yurtdışı kaynaklı belli bazı şahıslar bu haberi beğenmemiş ki yorum yapmamışlar ))

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