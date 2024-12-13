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Bursa'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi

Bursa'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Karacabey Anadolu Lisesi'nde 200 öğrenci ve 10 öğretmene dolandırıcılık, yasadışı bahis ve siber zorbalık gibi konularda farkındalık eğitimi düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü "Siber Güvenlik" konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliği ile, SİBERAY farkındalık programı çerçevesinde Karacabey Anadolu Lisesi'ne giderek toplamda 200 öğrenci ve 10 öğretmene, Dolandırıcılık, Yasadışı Bahis, Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi, Siber Güvenlik, Siber Zorbalık Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet konuları hakkında farkındalık eğitimleri düzenledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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