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Bursa'da miras cinneti... Ölü sayısı 4'e çıktı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle önceden miras yüzünden husumet bulunan polis memuru, tartıştığı annesi, iki ağabeyi ve yengesi olmak üzere 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana gelen olayda, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adem Ergüner (29), izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Ailesiyle arasında miras yüzünden husumet bulunan Ergüner, yeniden tartışmaya başladı.

Bursa'da miras cinneti... Ölü sayısı 4'e çıktı

Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa'da miras cinneti... Ölü sayısı 4'e çıktı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'da miras cinneti... Ölü sayısı 4'e çıktı

Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bursa'da miras cinneti... Ölü sayısı 4'e çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Orhangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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