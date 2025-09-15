Haberler

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Çarptı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafenin bahçe kapısına çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 ailesi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri çocukları sakinleştirmek için yaratıcı bir yöntem kullandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kafenin bahçe kapısına çarptı; 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler ile Dipsizgöl mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücü Saffet T.(30) yönetimindeki 16 BNR 026 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kahvaltı işletmesinin bahçe demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki eşi Aybüke T.(25) ve çocukları 8 aylık Muhammed Aybars ile 3 yaşındaki Ali yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sağlık ekipleri kaza sonrası ağlayan minik Muhammed Baybars ve ağabeyi 3 yaşındaki Ali'yi sakinleştirmek için muayene eldivenini şişirerek balon yapıp çocuklara verdiler. Bebek ve ağabeyi elindeki balon ile kucağına konulduğu annesi ve babasıyla aynı sedyelerde hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
