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Bursa'da Kirli Koku İddiası: Geminin Sorumluları Hakkında Soruşturma

Bursa'da Kirli Koku İddiası: Geminin Sorumluları Hakkında Soruşturma
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bekleyen bir gemiden yayıldığı iddia edilen kötü kokular nedeniyle savcılık soruşturması başlatıldı. AFAD ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen ve çevreye kötü kokuların yayıldığı iddia edilen geminin sorumluları hakkında savcılık soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan AFAD ekipleri, herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen bir gemiden çevreye amonyak kokusu yayıldığı iddia edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine gemiye inceleme yapmak üzere bir sahil güvenlik botu gönderildi. Kumla ve Karacali bölgesindeki kokunun geminin havalandırma kapaklarının açılmasından dolayı oluştuğu belirtildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının duyum sonrası konuya müdahil olduğu öğrenilirken, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi çerçevesinde "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. Gemi kaptanı ve sorumluların da Gemlik Adliyesi'nde ifadeleri alındı. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, gemide yaptıkları incelemelerde herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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