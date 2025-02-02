Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Yaşar Cengiz (59) 18 Ocak'ta kalp krizi geçirerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste eşini bekleyen Nursel Cengiz (56) de yarım saat sonra kalp krizi geçirdi.

BİR GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

Çift yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşar Cengiz, doktorların tüm çabalarına rağmen 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi 21 Ocak'ta Turgutalp Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda eşinin mezarının yanına defnedildi. Çiftin iki çocuklarının olduğu öğrenildi.