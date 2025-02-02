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Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat arayla kalp krizi geçiren çift, tedavi gördüğü hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Yaşar Cengiz (59) 18 Ocak'ta kalp krizi geçirerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste eşini bekleyen Nursel Cengiz (56) de yarım saat sonra kalp krizi geçirdi.

BİR GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

Çift yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşar Cengiz, doktorların tüm çabalarına rağmen 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi 21 Ocak'ta Turgutalp Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı

Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda eşinin mezarının yanına defnedildi. Çiftin iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

apaynı beslenmişler, belki bir anda tansiyon çıkaran bir şeyi mi yediler, kaderin böylesi

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

CORONA AŠILARI !

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Haber YorumlarıXeyati 2:

Allah tan rahmet diliyorum.ben güzel ölüm buna derim.

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