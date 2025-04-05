Ekmek almaya giden annenin ocakta bıraktığı yemek 2 evladını hayattan kopardı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta dün gece saat 22.30 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinde gece mesaiye kalan baba Burak Durmuş (32) evde olmayınca anne Eylem Durmuş (29) akşam yemeği için ocağa koyduğu tencerenin altını açık bırakıp ekmek almak için fırına gitti.

OCAKTA BIRAKILAN TENCERE YANGINA NEDEN OLDU

Bu sırada alev alan tencereden çıkan alevler önce perdeleri tutuşturdu. Evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede evin üst katında bulunan 5 aylık Sevginur Durmuş ile ağabeyleri Enes Durmuş (3) ile Efe Durmuş'un (4) bulunduğu odaya da sirayet etti.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kardeşlerden 3 yaşındaki Enes Durmuş merdivenlerden alt kata inmeyi başarırken 5 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki Efe alevlerin arasında kalarak can verdi. Eve geri geldiğinde Enes Durmuş'u komşularının kapısı önünde yaralı ve yarı baygın halde gören anne Eylem Durmuş feryat edince komşuları sokağa döküldü.

KARDEŞLERİN CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hayatlarını kaybeden 5 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi Efe'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan ortanca kardeş Enes Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"ACIYI KELİMELERLE İZAH ETMEK ZOR"

Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Ercan Özel, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi'nden Burak Durmuş'un evinde çıkan yangın nedeniyle evlatları 4 yaşındaki Efe Durmuş ve henüz 5 aylık bebek olan Sevginur Durmuş'un vefatı hepimiz derinden sarstı. Gece hemen olay yerine ulaştık, ailemizin yanında olduk ama hiç kimsenin elinden bir şey gelmedi. Rabbim, başta aileleri ve akrabaları olmak üzere tüm ilçemize sabırlar versin. Çocuklarımızı cennete uğurlamak için son vazifemizi bugün yapacağız. Bu acıyı kelimelerle izah etmekte zorluk yaşıyoruz" dedi.

BEBEK ARABASINDA EKMEK DETAYI

Öte yandan iki kardeşin cenazelerinin bugün ikindi namazını müteakip Demirboğa Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi. 2 minik kardeşe mezar olan evde bebek arabasında poşete sarılı ekmek dikkat çekerken, kardeşlerden geriye annelerinin sosyal medyada paylaştığı duygu dolu anları kaldı.