Bursa'da Baltayla Öldürülen Genç Adamın Cenazesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'ndeki bir bağ evinde balta ile öldürülen 25 yaşındaki genç adam, Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Olay geçtiğimiz perşembe gecesi saat 24.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi İlçesine bağlı Üreğil Mahallesi Umurcalılar mevkiindeki bir bağ evinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre Mustafa Karaman'ın babası Ali Karaman, oğlundan 2 gün haber alamayınca Üreğil Mahallesi'nde kendilerine ait bağ evini kontrol etti. Burada oğlunu kanlar içinde yerde bulan Ali Karaman, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Karaman'ın öldüğünü tespit etti. Genç adamın balta ile kafasına vurularak öldürüldüğü ve baltanın da olay yerinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Oğlunun tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü

25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Orhangazi'de son kez baba evine getirildi. Burada helallik alınan Mustafa Karaman öğlen vakti Muhammedül Emin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Oğlunu bağ evinde ölü olarak bulan baba Ali Karaman, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nuray Karaman ise yakınlarının desteği ile güçlükte ayakta durabildi. Mustafa Karaman'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığın çok yönlü soruşturması devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ise sorgusu devam ediyor. - BURSA