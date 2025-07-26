Bursa alevlere teslim! Gelen görüntüler çok vahim

Bursa alevlere teslim! Gelen görüntüler çok vahim
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Bursa alevlere teslim! Gelen görüntüler çok vahim
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Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yangın nedeniyle Bursa-Ankara Otoyolu trafiğe kapatılırken; alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaşırken; gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye orman yangınları ile boğuşurken, bugün ülkenin çeşitli noktalarında 76 orman yangını çıktı. Yangınların adreslerinden biri de Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını oldu.

VATANDAŞLAR ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangın nedeniyle Bursa- Ankara Otoyolu trafiğe kapatılırken; alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne ulaşan alevler, bölgede paniğe neden oldu. Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltına mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kalırken, bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Yangının mahallenin çevresini sardığı ve hızla ilerlediği görülüyor.

TAŞ OCAĞINDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Ayrıca, geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor.

GÖRÜNTÜLER VAHİM

Öte yandan bölgedeki orman yangınından gelen görüntüler, yangının büyüklüğünü ve boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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