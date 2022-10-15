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Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre yolda yürüdüğü sırada yanında bulunan poşetle birlikte ayva ağacına çıkan 69 yaşındaki İ.Ş. henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçta asılı kaldı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Sabah saatlerinde ağacın üzerinde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İşte olay yerinden kareler;

Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi

Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi

Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi

Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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