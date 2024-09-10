Burger King'in Türkiye'deki yeni adı 'Börgır' oldu

Burger King, Türkiye'deki logosunu ve ismini değiştirerek dikkat çeken bir karara imza attı. Firmanın Türkiye'deki yeni ismi "Börgır" oldu.

BURGER KING'İN TÜRKİYE'DEKİ YENİ ADI "BÖRGIR" OLDU

Dünyanın dört bir yanında şubeleri olan fast-food zinciri Burger King, Türkiye'de dikkat çeken bir karara imza attı. Firma, isim ve logosunda değişikliğe gitti. Burger King'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda yeni ismin "Börgır" olduğu görüldü. Yeni logoda turuncu ekmekler korundu.

BOYKOT NEDENİYLE FİRMANIN SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Şirketin, İsrail'in Filistin'e saldırının ardından Türkiye'de de başlayan boykot nedeniyle böyle bir karar aldığı iddia edildi. Boykot nedeniyle şirketin Türkiye'deki satışlarının düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan Burger King'in resmi internet sitesinde herhangi bir logonun değişmemesi kafalarda soru işareti yarattı. Şirketin, bu hareketle yeni bir reklam kampanyasının ilk adımını attığı konuşuluyor.