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Burger King'in Türkiye'deki yeni adı "Börgır" oldu

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Dünyaca ünlü fast-food zinciri Burger King, Türkiye'deki logosunda ve isminde değişikliğe gitti. Yeni isim, "Börgır" olurken, firmanın söz konusu kararı, İsrail'in Filistin'i işgali nedeniyle yapılan boykot olduğu öne sürüldü.

Burger King, Türkiye'deki logosunu ve ismini değiştirerek dikkat çeken bir karara imza attı. Firmanın Türkiye'deki yeni ismi "Börgır" oldu.

BURGER KING'İN TÜRKİYE'DEKİ YENİ ADI "BÖRGIR" OLDU

Dünyanın dört bir yanında şubeleri olan fast-food zinciri Burger King, Türkiye'de dikkat çeken bir karara imza attı. Firma, isim ve logosunda değişikliğe gitti. Burger King'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda yeni ismin "Börgır" olduğu görüldü. Yeni logoda turuncu ekmekler korundu.

Burger King'in Türkiye'deki yeni adı 'Börgır' oldu

BOYKOT NEDENİYLE FİRMANIN SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Şirketin, İsrail'in Filistin'e saldırının ardından Türkiye'de de başlayan boykot nedeniyle böyle bir karar aldığı iddia edildi. Boykot nedeniyle şirketin Türkiye'deki satışlarının düştüğü belirtiliyor.

Burger King'in Türkiye'deki yeni adı 'Börgır' oldu

Öte yandan Burger King'in resmi internet sitesinde herhangi bir logonun değişmemesi kafalarda soru işareti yarattı. Şirketin, bu hareketle yeni bir reklam kampanyasının ilk adımını attığı konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Burger King Burger King Filistin Türkiye 3-sayfa İsrail Yaşam

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Yorumlar (8)

T.C. GÖKBÖRÜ:

Boykota devam hem daha çok dikkatli

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Muhammed Erden:

Almayın yemeyin.. yıllardır en kaliteli diye tüm boykot ürünlerini alırdım. Artık boykot yapıyorum asla almıyorum ve gerçekten ciddi tasarruf etmeye başladım. Fairy yerine bingo ( Türk malı ) bulaşık tableti kullanıyorum bence hiç farkı yok 200 tl her seferinde cepte kalıyor

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3
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Vural Akbıyık:

isim değiştirse ne olacak sanki almayan adam yine almayacak ki..

15
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Bozkurtlar Ulusun:

İsim degistirmedi ki, sadece yeni logolu tabela eklediler o kadar. Burger king yazısı devam ediyor

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0
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Tandogan Dogan:

ypk daha nelet

4
1
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Sogun Nn:

better olun

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