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Burdur'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Burdur'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
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Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Olay, Antalya-Isparta kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Burdur'un Bucak ilçesinde tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 14.20 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan ilgiye göre, 32 HV 864 plakalı otomobil ile 07 AGN 307 plakalı tır çarpıştı, ardından tır, 07 BDT 469 plakalı araç ile 07 AYA 894 plakalı araçlarla çarpıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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