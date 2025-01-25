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Burdur'da Otomobile Tır Çarptı: 3 Yaralı

Burdur'da Otomobile Tır Çarptı: 3 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan tır sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya kara yolunda seyir halinde olan otomobile arkasından gelen tırın çarpması sonucu otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya kara yolu Kent Ormanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Adem Ö. (57) idaresindeki 07 GVU 80 plakalı tır, aynı yönde önünde seyir eden Hüseyin T. (57) idaresindeki 32 LS 941 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin T. ve araçta yolcu olarak bulunan Gülperi Ç. (34) ve Gülşah Ç. (2) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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