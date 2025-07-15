Burdur'da Domates Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Domates Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde domates yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü Abdülselam Denizcan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde domates yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Yusufça Kasabası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halden domates yükleyerek yola çıkan Abdülselam Denizcan (54) idaresindeki 35 DDR 78 plakalı Scania marka kamyon, sürücüsünün direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Denizcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Denizcan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kamyon ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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