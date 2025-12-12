Burdur'da 11 ayda 10 bin 50 asayiş olayı yaşandı

Burdur'da yılın ilk 11 ayında il genelinde 10 bin 50 olay asayiş olayı meydana gelirken suçlarla mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Kasım ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı ilk 11 aylık dönem içerisinde ait asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar ve trafik verileri kamuoyuyla paylaşıldı. İlk 11 aylık dönemde; il genelinde 2025 yılı içerisinde kişilere karşı 4 bin 313, malvarlığına karşı 970, millete ve devlete karşı 99, topluma karşı 800 ve takibi gerektiren 3 bin 868 olmak üzere toplam 10 bin 50 olay meydana geldiği ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1'lik azalış sağlandığı belirtildi.

Aranan şahıs ve uyuşturucu ile mücadele

Haklarında yakalama kararı bulunan firari şahısların güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz etmelerinin önüne geçilmesine yönelik vatandaşların huzur ve güvenliklerinin tesisini sağlama azim ve kararlılıkla il genelinde yapılan çalışmalarda bin 641 firari şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yine kolluk kuvvetlerince 2025 yılı içerisinde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli evsafta toplam 416 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 464 şahıs hakkında işlem yapıldı. Açıklamada geleceğin teminatı olan gençlere ve çocukları zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlı olduklarını belirtildi. 2025 yılı içerisinde; uyuşturucu ticareti suçundan 94, kullanmak ve diğer suçlardan 349 olmak üzere toplam 443 olay meydana gelirken, gözaltına alınan 97 şüpheli tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 37 kilo 134 gram skunk, 2 kilo 88 gram esrar, 2 kilo 69 gram bonzai, 460 gram metamfetamin, 46 gram eroin, 875 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy, 113 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Trafik denetimleri sürüyor

2025 yılında toplam 994 bin 184 araç ve sürücüsü sorgulanırken geçen yılın aynı dönemine oranla sorgulanan araç sayısı yüzde 20 artış gösterdi. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 86 bin 700 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 188 araç kontrol edilirken, bu araçlardan 129'üne işlem tesis edildi. 2024 aynı dönemine oranla sorgulanan araç sayısı yüzde 1 artış gösterdi. Çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde; 68 araca drift atmak suçundan toplam 3 milyon 015 bin 480 TL cezai işlem uygulanırken, araçlar geçici olarak trafikten men edilerek sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca 605 araca yüksek ses, 283 araca abartı egzoz kullanımı, 284 araca kamunun rahat ve huzurunu bozma (kişileri korkutmak, keyfi olarak seyir emniyetini ihlal etmek vb.) ihlallerinden olmak üzere toplam bin 59 araca/sürücüsüne 3 milyon 365 bin 337 TL cezai işlem uygulandı. Belirtilen ihlaller ile alakalı cezai işlem uygulanan araç/ sürücü sayılarında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış görüldü. - BURDUR