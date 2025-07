Burdur'da '15 Temmuz' kortej yürüyüşü ve anma programı

Burdur'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında konuşan Şehit Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, "Türkçülük bir bayrak yarışıysa biz bu sancağı düşürmemeye and içtik. Türkçülük damarlarımızdaki asil kanın hakkını vermekse işte buradayız. Tıpkı kahraman Özel Harekat Polisi Şehit Akif Altay gibi." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında düzenlenen hain darbe girişiminin engellenmesinin 9. yılında Burdur'da şehitleri ve gazileri anma programı düzenlendi. Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen 100 metre Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Cumhuriyet Meydanı'nda ki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

"Biz bu sancağı düşürmemeye and içtik"

15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F16 uçağıyla düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay programda, "Bugün burada vatan toprağının vatan toprağının her karışında hissedilen bir acıyı, gururu ve bir inancı dile getirmek için karşınızdayım. Bu kürsüde sadece bir evlat değilim. Aynı zamanda bir şehidin emanetiyim. Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda eğitici olarak görev başındayken haince bombalanan ve şehit düşen babamın sesiyim, nefesiyim. O gece Türk Milleti'nin damarlarındaki asil kan ihanete karşı çelikleşti. Bombalara karşı göğsünü siper eden, kurşunlara karşı imanla duran o insanlar birer fert değil, Türk tarihinin Metehan'dan bu yana sürdürülen ruhunun yaşayan temsilcileriydi. ve babam. O da o gecenin şanlı direnişçisiydi. Bir polisti belki ama ondan önce bir Türk'tü. Görevini sadece meslek aşkıyla değil Türklüğün özü olan vatan sevgisi ile yaptı. Türkçülük bir bayrak yarışıysa biz bu sancağı düşürmemeye and içtik. Türkçülük damarlarımızdaki asil kanın hakkını vermekse işte buradayız. Tıpkı kahraman Özel Harekat Polisi Şehit Akif Altay gibi. Türkçülük bir karakterdir. Hakkı savunma, adaleti yaşatma, zalimin karşısında dimdik durmaktır. Babam da o gece zalimin karşısında durdu. Bir an bile tereddüt bile etmeden. Türkçülük sadece sözde değil özde yaşanır. Her davranışımız, her kararımız, her nefesimiz Türk Milleti'ne hizmet olmalıdır. Bugün bizlere düşen görev sadece şehidimizi anmak değil onların emanetini omuzlarımızda taşımaktır. Bizler şehitlerin çocukları olarak büyürken acıyı ilmek ilmek sabırla ördük ama yılmadık. Çünkü biliriz ki Türk'ün yurdu sahipsiz değildir. Çünkü bir milletin evlatları düşse de dizlerinin üzerine kalkmasını daima bilir. 15 Temmuz gecesi bir milletin dizlerinin üzerinden nasıl dimdik ayağa kalktığını tüm dünyaya gösterdiği bir gecedir. Çünkü biz Türkçülüğü kuru bir söylem olarak değil vatanımızın temeli olarak görüyoruz. Bu vatan bizim yuvamızdır. Bu toprak bizim şerefimizdir. Bu bayrak bizim namusumuzdur. Şehitler ölmez. Çünkü onların adı dillerde değil gönüllerde yaşar. Babamın adı artık sadece kimliğinde değil bu milletin kalbinde yaşıyor. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun." dedi.

7'den 70'e her kesimin katıldığı programda Burdur Valisi Dr. Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekilleri Prof. Dr. Adem Korkmaz da birer konuşma yaptı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir milletin, hürriyetine ve iradesine sahip çıkmak için topyekün ayağa kalktığı o kutlu gecenin yıl dönümünde, bir kez daha aynı heyecan ve kararlılıkla buradayız." diyerek başladığı konuşmasında, "15 Temmuz ruhu; vatan sevgisinin, özgürlük aşkının ve millet olma bilincinin de en güçlü tezahürlerinden biridir. Bu bilinçle ilelebet anlatılacak bu destanda en kutsi mertebe, vatanın dört bucağında bu menfur kalkışmaya, bu 'hayasızca akına' karşı bir an bile tereddüt etmeden göğsünü siper eden, aralarında hemşehrimiz Şehit Akif Altay'ın da bulunduğu 253 şehidimize aittir. Kadınıyla erkeğiyle 2196 vatan sevdalısı da o gece gazilik onuruyla şereflenmiştir. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı; bu toprakların ilelebet bağımsız kalacağının en güçlü teminatı, bir milletin yeniden şahlanışının, birlik ve beraberliğinin simgesidir." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sancak koşusuna katılan sporcular tarafından getirilen sancak Vali Tülay Baydar Bilgihan'a takdim edilirken sporculara ödülleri takdim edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Muahmmed Durmaz'ın "Otuz Kuş" adlı şiirini okuması, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin Kahramanlık türküleri konseri, İl Müftülüğü İlahi Grubu tasavvuf musikileri dinletisi ile devam etti. Saat 00.13'te tüm camilerde sala okunurken vatandaşlar tarafından gecenin geç saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutuldu. - BURDUR