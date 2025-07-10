Burdur-Antalya Kara Yolunda Trajik Kaza: 5 Yaralı

Burdur- Antalya Kara yolunda geçtiğimiz gün meydana gelen ve 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk toplam 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 12.10 sıralarında Burdur-Antalya Kara yolu üzerindeki Dağarcık köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza K. (55) idaresindeki 07 BIJ 805 plakalı otomobil ile Burak K. (28) yönetimindeki 34 CMT 606 plakalı Mitsubishi marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazada, 07 BIJ 805 plakalı otomobilin sürücüsü Rıza K. ile diğer araçtaki sürücü Burak K. ve yolcular Yağmur Zeyno K. (23), Rüya K. (3) ve Altuğ K. (1) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen bir araca, arkadan gelen başka bir aracın çarpma anı yer aldı. - BURDUR