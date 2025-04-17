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Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalovda gizli kamera skandalı yaşandı. İstanbul'dan Sapanca'ya gelen bir aile, kiraladıkları bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünde gizli kamera buldu. Aile, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Polis ekipleri, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazları incelemeye aldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Gizli kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.

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Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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