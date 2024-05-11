Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 136'ya yükseldi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükseldi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 136'ya, yaralı sayısının 756'ya yükseldiği bildirildi. Ayrıca 339 bin 928 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, sel felaketinden toplam 1 milyon 951 bin 402 kişinin etkilendiği vurgulandı.

Kurtarma çalışmalarının 27 bin 589 personel, 4 bin 398 araç, 41 hava aracı ve 340 deniz taşıtı ile sürdüğü belirtildi. - RİO GRANDE