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Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 113'e yükseldi

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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e, kaybolanların sayısı ise 146'ya çıktı. Brezilyalı yetkililer, pazar gününe kadar selin vurduğu Rio Grande do Sul eyaletinin merkezinde ve doğu kesimlerinde yoğun yağış beklendiği konusunda uyarı yaptı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, sel nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 113'e yükseldiği bildirildi. Kaybolanların sayısının ise 146'ya ulaştığı aktarıldı.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 113'e yükseldi

YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yetkililer, sular altında kalan bölgelerden kurtarılanlara evlerine dönmemeleri çağrısında bulundu. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (INMET) ise pazar gününe kadar eyaletin merkezinde ve doğu kesimlerinde yoğun yağış beklendiği konusunda uyarı yaptı.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 113'e yükseldi

ÇATIDA GÜNLERCE MAHSUR KALAN AT KURTARILDI

Porto Alegre metropol bölgesinin kuzeyindeki Canoas belediyesinde çiftlik çatısında mahsur kalarak ülke gündemine oturan bir at, günler sonra kurtarıldı. "Caramelo" adı verilen atın bulunduğu noktaya gelen itfaiyeciler, askerler ve gönüllüler, atı uyuşturarak şişme bota aldı. Susuz kaldığı belirtilen at, veteriner hastanesinde tedavi altına alındı.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 113'e yükseldi

Eyalet yetkililerine göre geçtiğimiz haftadan bu yana yaklaşık 10 bin hayvan mahsur kaldığı bölgelerden ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Brezilya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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