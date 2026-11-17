TRABZONSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın izinli olduğu günü Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de geçirdi. Bölgeyi gezen Alman teknik adam, tahta arabanın direksiyonuna geçerek göl çevresinde gezinti yaptı.

İZİN GÜNÜNDE UZUNGÖL'Ü GEZDİ

Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Thomas Reis, fırsat buldukça kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeye devam ediyor. Bordo-mavili takımın izinli olduğu günü değerlendiren Alman çalıştırıcı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü ve burada yer alan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek turizmci Dursun Ali İnan ve Mehmet İnan'dan bilgiler alan Reis, Uzungöl'ün doğal güzelliklerine hayran kaldı. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli teknik adam, bölgeyi çok beğendiğini ve en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini söyledi.

TAHTA OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Uzungöl gezisi sırasında turizmci Mehmet İnan'a ait Uzungöl'ün maskotu olan tahta otomobilin direksiyonuna da geçen Reis, göl çevresinde gezinti yaptı. Alman teknik adamın direksiyon başındaki keyifli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trabzon'u ve bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanımaya devam eden Reis'in Uzungöl gezisinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı