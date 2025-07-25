Bozburun'da Genç Gencin Ölümü: Aile Adalet İstiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde 20 Temmuz günü teknede yaşanan kavganın ardından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Arda Deniz Onat'ın ailesi, kamuoyuna ve yetkililere seslenerek "Adalete güveniyoruz" dedi.

Arda Deniz Onat'ın, babası ile birlikte çalıştığı 'E.Arda Deniz' teknesinde tura çıkardığı üç yabancı uyruklu müşterinin misafirleri olarak tekneye gelen üç kişi ile aralarında çıkan tartışma sonrası denizin ortasında oğullarının darbedilerek öldürüldüğünü öne süren aile, hukuk mücadelesi başlattı.

Askerliğini yeni tamamlayan ve üç ay önce nişanlanan Arda Deniz Onat'ın evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte Bozburun'un Kocabahçe mevkiinde tur teknesinde çalışan Onat, iddialara göre müşterilerden birinin davetlisi olarak tekneye gelen üç kişiyle çıkan tartışmanın ardından darbedilerek hayatını kaybetti.

"Oğlumun tek suçu efendi olmasıydı"

Acılı baba Kenan Onat, oğlunun hiçbir suçu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum karıncayı bile incitmezdi. Tüm Bozburun halkına, Marmaris'e sorabilirsiniz. Tek suçu efendi, temiz bir çocuk olmasıydı. Askerliğini yapıp geldi, nişanlandı, evlilik hazırlıkları yaparken hayattan kopardılar. Bizim yuvamız dağıldı, hayallerimiz bitti. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Sadece adalet istiyoruz."

Baba Onat, bazı basın organlarında çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirterek saldırının kendi taraflarından gerçekleşmediğini söyledi. Onat, "Eğer biz saldırgan olsaydık, teknemizde olurdu. Olay tamamen dışarıdan gelenlerin başlattığı bir kavga. Biz her gün oğlumun mezarına gidiyoruz. Adalete güveniyoruz" dedi.

"Benim çocuğumun hiçbir suçu yoktu"

Anne Leyla Onat da, "Biz yandık, başka aileler yanmasın. 21 yaşında, üç ay önce nişanlanmış bir çocuktu. Ne suçu vardı? Onlara hizmet etti, içeri aldı. Hayatımız boyunca böyle bir şey yaşamadık. Benim oğlum günahsızdı. Evlilik hayalleri kuruyordu. Şimdi nişanlısı perişan. Biz sadece adalet istiyoruz" diyerek, oğlunun odasındaki yatağının üzerinde çocukluk oyuncakları ve fotoğraflarına gözü gibi baktığını belirtti.

3 kişi cezaevine gönderilmişti

Olayın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklu yargılanmak üzere S.Y., S.Y. ve C.V.C. Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişlerdi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın tahkikata devam ettiği öğrenildi. Ayrıca acılı ailenin avukatlarının önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağı belirtildi.

Arda Deniz Onat için Bozburun halkı adalet yürüyüşü yapacak

Bozburun halkı ve Arda Deniz Onat'ın ailesinin bu akşam Bozburun'da adalet için seslerini duyurmak için yürüyüş yapacakları öğrenildi. Acılı aile, süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirterek sorumluların cezalandırılması için kamuoyunun desteğini istedi. - MUĞLA