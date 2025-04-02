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Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yaptıktan sonra paylaşımını silen Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "tüketimden gelen güçlerini" kullanacaklarını söyleyerek boykot çağrısı yaptı. Boykota TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat da destek verdi.

AYBÜKE PUSAT BOYKOTA DESTEK VERDİ SONRA SİLDİ

'Ekonomik boykot' çağrısına TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. Pusat, boykot çağrısından dolayı hedef gösterilince paylaşımını sildi.

Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

DİZİDEN ÇIKARILDI

Sosyal medyada boykot çağrısı yüzünden tepki çeken Pusat'ınTRT dizisinden çıkarılmasını istediler. Bu tepkilerin ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncu Aybüke Pusat, TRT dizisinden çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

Boykot paylaşımı yapan Aybuke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

TRT'NİN İLKELERİNE AYKIRILIK

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

DİZİNİN SENARYOSUNDA REVİZEYE GİDİLECEK

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Boykot paylaşımı yapan Aybuke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıVolkan Şahin:

zaten izlemiyorduk TRT yi çıkarsan neolır boykota devam

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Yediğin kaba pislersen sonucuna katlanırsın. Çok isabetli bir karar olmuş. Herkes haddini bilecek!

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Teşkilatı artık izlemiyorum.

Yorum Beğen38
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Haber Yorumlarıalbatros :

her alanda sivil darbe...

Yorum Beğen28
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Haber Yorumlarıhayırlısı:

Akp yakında ülkeyi iç savaşa götürecek. Bugün gözünü para bürümüş yandaşlar o gün en çok kaybı sizler yaşayacaksınız. Garibin zaten kaybedecek bir şeyi yok. Birilerinin koltuk sevdası birilerinin de para aşkı olduğu sürece ülke kaosa sürüklenecek.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

madem boykot ediyon istifa etseydin

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Haber YorumlarıVEFA:

Asıl teşkilat sarayda, yedi bitirdi ülkeyi!!

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

çok güzel bi haber acımak yok

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Haber YorumlarıReşat Töre:

Kendilerinden olmayana yaşam hakkı vermiyorlar insanların ekmeği ile oynuyorlar bunların yaptığını .avur yapmaz

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Haber YorumlarıTuba Maran:

Bu ünlü tayfası kendi basini yakıyor gezi olaylarına karışan hangi ünlü şimdi var olanlarında dizileri falan tutmuyor kim kimi boykot ediyor farkında değiller insanlar burda kazanıp yurduşında yiyen acıkınca tekrar ülkemize gelen ünlüleri sevmiyor CHP li ünlüleride

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