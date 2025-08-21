Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşini Hastanede Vurdu

Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşini Hastanede Vurdu
Güncelleme:
Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşini Hastanede Vurdu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasındaki bir koca, eşini çalıştığı hastanede silahla vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli koca gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı hastanede silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastanede çalışan Yarennaz G. S. (29), konuşmaya gelen boşanma aşamasındaki kocası Enes S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulması sonucu ağır yaralandı. Şüpheli koca görevli hastane polisi ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilirken, hastareye polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan kadın ise hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheli kocayı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
