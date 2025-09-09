Boşanma Aşamasındaki Kadını 57 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı

ANKARA'da boşanma aşamasındaki 20 yıllık eşi Selma Kara'yı (38) evinde 57 bıçak darbesiyle öldüren İsmail Kara (42) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Kara, iddianamedeki ifadesinde olay anına ilişkin, "Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve 'beni kurtarın' diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa 'git evine' dedim" dedi.

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat'ta İsmail Kara, boşanma davası tamamlanmasına rağmen, boşanma kararları henüz kesinleşmeyen eşi Selma Kara ile konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışmada İsmail Kara, eşini 57 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İsmail Kara, gözaltına alınıp, tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili başlattığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame ile Kara hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

KUMAR YÜZÜNDEN EVİ TERK ETTİ

İddianamede, son 2 yıldır İsmail Kara'nın kumar oynaması ve yüklü miktarda para kaybetmesi nedeniyle çiftin aile yaşantılarının bozulduğu belirtildi. Selma Kara'nın daha önce kumar yüzünden yaşanan tartışmalar sonrası defalarca evi terk ederek annesinin yanına gittiği, ardından yeniden barışarak eve döndüğü belirtildi. Olay tarihinden yaklaşık 1 ay önce ise İsmail Kara'nın, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini iddia ettiği, bu olayın ardından aralarının bozulduğu ve çiftin 11 Şubat'ta anlaşmalı şekilde boşandıkları, fakat olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtildi. Selma Kara'nın, 15 Şubat'ta yeni evine taşındığı ve 3 gün sonra da 18 Şubat'ta 57 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlatıldı.

'YARDIMA GİTMİŞTİM'

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İsmail Kara, "Selma'ya 'kiminle konuşuyorsun' diye sordum. O da bana 'bana hesap mı soruyorsun' dedi. Ben de 'sana ne hesap soracağım, teyzen mi halan mı kim?' dedim. Bunun üzerine Selma beni itti. İtmesi üzerine elimde bulunan ambalajını açtığım bıçağı gözümün dönmesiyle Selma'nın karnına sapladım. Sonrasını hatırlamıyorum; ancak birkaç defa daha bıçağı çeşitli yerlerine sapladım. Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve 'beni kurtarın' diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa 'git evine' dedim. O şekilde Selma'yı koridorda bırakarak elimde bulunan bıçağı da ikametten çıktıktan sonra hemen orada bulunan konteynerin içine attım. Kendi evime geçip elimi yüzümü yıkadım ve elbiselerimi değiştirdim. Sonra polis geldi aldı. Ben evine ona yardıma gitmiştim. Olan bu olaylardan dolayı çok pişmanım" dedi.

İddianamede çiftin çocukları A.K.'nin de ifadesine yer verildi. A.K. babasının uyuşturucu kullanması ve kumar oynaması nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu belirterek, "Babam, annem evi ayırdıktan sonra iyice takıntı haline getirmişti. Ben annemi öldüren babamdan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

'İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, sanığın eşinin kıskançlık bahanesiyle öldürdüğünü söyleyerek, "Tabii kabul etmiyoruz ama eğer bir aldatma varsa zaten bunun yolu medeni hukuk gereğince boşanma davasıyla ayrılmaktır. Aldattığını iddia ediyorsa da zina sebebiyle dava açılabilir ancak bunların hepsinin birer bahane olduğunu biliyoruz biz bu tür dosyalarda. Daha önce alınan indirimlerin bu yönde olması da biraz sanıkları ya da şüphelileri bu şekilde ifade vermeye teşvik ediyor açıkçası. Biz bunu daha önce planladığını düşünüyoruz açıkçası İsmail Kara'nın. Birden gelişen ani bir olay değil. Bu öldürme fiili her zaman kafasında vardı ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz. Olan yine bir kadının hayatına oldu, geride kalan 2 çocuğuna oldu. Hiçbir indirim olmaksızın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.