Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Silahla Öldürüldü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen kadın, gece saatlerinde evinde eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Songül Budak, gece saatlerinde evinde olduğu sırada boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetin ardından şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı, daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Evin yakınına gelen kadının aile yakınlarının feryatları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sinir krizi geçiren aile bireylerinin yaşadığı büyük üzüntü görüntülere yansıdı.

2 çocuk annesi Songül Budak'ın çocuklarından birinin askerde olduğu öğrenilirken, cinayet haberinin ardından olay yerine çok sayıda akraba ve komşunun geldiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. - İSTANBUL