Sokak ortasında eşini katleden şahıs, çocuğunun eşyalarını bahane etmiş

Afyonkarahisar'da Fatih Mahallesi 822'nci Sokak'ta dün saat 08.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Ersin Karataş (36) ile boşanma aşamasındaki eşi Şerife Karataş'ı (34) yerde kanlar içinde ve bilinci kapalı halde buldu.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne, Ersin Karataş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Karataş, kurtarılamadı. Ersin Karataş da gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SOKAKTA VALİZ VE EŞYALAR BULUNDU

Polisin olay yerindeki incelemesinde, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Ersin Karataş'a ait 20 L 8656 plakalı aracın çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi. İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve Ersin Karataş'ın ardından kendisini vurduğunu tespit etti. Şerife Karataş, Sinanpaşa'nın Taşoluk beldesinde toprağa verildi. Ersin Karataş'ın cenazesi ise otopsini ardından yakınları tarafından teslim alındı.

ÇOCUĞUNUN EŞYALARINI BAHANE ETMİŞ

Sinanpaşa ilçesindeki bir fırında birlikte çalışan Şerife ve Ersin Karataş'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Şerife Karataş'ın 3 aydır annesinin evinde yaşadığı öğrenildi. Ersin Karataş'ın 7'nci sınıf öğrencisi kızına ait eşyalarını getirip teslim ettiği esnada boşanma aşamasındaki eşine saldırdığı ortaya çıktı.