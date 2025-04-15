Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Sokak ortasında eşini katleden şahıs, çocuğunun eşyalarını bahane etmiş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Ersin Karataş, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katlettikten sonra intihar etti. Karataş'ın 7'nci sınıf öğrencisi kızına ait eşyaları teslim ederken eşine saldırdığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da Fatih Mahallesi 822'nci Sokak'ta dün saat 08.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Ersin Karataş (36) ile boşanma aşamasındaki eşi Şerife Karataş'ı (34) yerde kanlar içinde ve bilinci kapalı halde buldu.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne, Ersin Karataş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Karataş, kurtarılamadı. Ersin Karataş da gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SOKAKTA VALİZ VE EŞYALAR BULUNDU

Polisin olay yerindeki incelemesinde, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Ersin Karataş'a ait 20 L 8656 plakalı aracın çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi. İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve Ersin Karataş'ın ardından kendisini vurduğunu tespit etti. Şerife Karataş, Sinanpaşa'nın Taşoluk beldesinde toprağa verildi. Ersin Karataş'ın cenazesi ise otopsini ardından yakınları tarafından teslim alındı.

ÇOCUĞUNUN EŞYALARINI BAHANE ETMİŞ

Sinanpaşa ilçesindeki bir fırında birlikte çalışan Şerife ve Ersin Karataş'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Şerife Karataş'ın 3 aydır annesinin evinde yaşadığı öğrenildi. Ersin Karataş'ın 7'nci sınıf öğrencisi kızına ait eşyalarını getirip teslim ettiği esnada boşanma aşamasındaki eşine saldırdığı ortaya çıktı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Sokak ortasında eşini katleden şahıs, çocuğunun eşyalarını bahane etmiş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

İNSAN OLSA ETRAFINDAKİLER YUVA DAĞILMASIN DİYE DEVREYE GİRER BARIŞTIRIR..HERKES YANDIM KETEN HELVA KİMSE KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL..GÜNAHLARI BOYNUNUZA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.