Eşini 12 defa bıçaklayan kocadan akılalmaz savunma: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum

KOCAELİ (DHA) - İzmit'te Sekapark içindeki bir kafede geçen yıl 17 Ekim'de meydana gelen olayda, kafede mutfakta çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu Suat Çetin, iş yerine gelip, mutfak kısmına geçti. Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı.

KADIN TABURCU EDİLDİ

Diğer çalışanlarının araya girmesiyle Çetin, etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Aynur Çetin ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

"YÜZLERCE GÖRÜŞMELERİ VARDI"

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, ÖLDÜRÜCÜ YERLERİNE VURURDUM"