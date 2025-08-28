Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu

Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu
Aksaray'da, kayınpeder Yılmaz A., boşanma aşamasındaki damadı Uğur Deniz'i vurdu. Olayda Uğur Deniz hayatını kaybederken, Yılmaz A. gözaltına alındı. Olayın, damadın kayınpederini ve eşini rahatsız etmesi üzerine geliştiği bildiriliyor.

Aksaray'da kayınpeder, kızıyla boşanma aşamasında olan damadını kurşun yağmuruna tuttu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, kayınpeder polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2411. Sokak'ta yaşandı. Yılmaz A. (59), yaklaşık 3 yıldır kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'in (38) iddiaya göre sürekli kızını rahatsız etmesi üzerine defalarca şikayette bulundu. Şikayetlere rağmen kayınpederinin yaşadığı eve gelip sürekli olarak rahatsızlık veren Deniz, bugün akşam saatlerinde de kayınpederinin evinin önüne giderek eşine bağırarak seslendi. Yılmaz A. ile uyarılarına rağmen evin önünden ayrılmayan damadı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda eski köy muhtarı olan Yılmaz A., tabancasını çıkartarak damadına bir şarjör kurşun sıktı. Uğur Deniz kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Uğur Deniz hayatını kaybetti. Asayiş ekipleri, Yılmaz A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Uğur Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, çiftin yaklaşık 3 yıldır boşanma aşamasında oldukları ve mahkeme sürecinin devam ettiği, Uğur Deniz'in sürekli olarak eşini ve ailesini rahatsız ettiği, bununla ilgili de defalarca adli mercilere şikayette bulunulduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
