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Eski eşini 8 yerinden bıçaklayan şüpheli adliyede

Eski eşini 8 yerinden bıçaklayan şüpheli adliyede
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Adana'da 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı'yı evinde bıçakla 8 yerinden yaralayan Arif T., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda komada. Polisin koordineli çalışması sonucu Pozantı'da yakalanan şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 10 yıl önce boşandığı eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif T. (56), Ayşe Katırcı'nın (52) evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, kadını 8 yerinden bıçakladı. Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Katırcı'nın durumunun kritik ve komada olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Arif T.'nin kaçarken sokakta sakince yürüdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobiline binen Arif T., izini kaybettirmek için yola çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak için koordineli çalışma yaptı.

Yapılan çalışma neticesinde Arif T., Pozantı ilçesinde otoyolda ilerlediği sırada kıskıvrak yakalandı. Emniyete getirilen Arif T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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