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Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

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Nevşehir'de eski eşi tarafından vurulan 26 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının hayatını kurtarmak için bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olay, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Y., eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi.

Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

İŞYERİNE SIĞINDI

İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

Allah rızası için kızınızı verdiğiniz erkekleri iyi araştırın, ya da kızlar evleneceğiz erkekleri seçerken duygusal değil daha çok mantıkla hareket edin.

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Haber Yorumlarımehmet yıkılkan:

Hayat zor kim bilir neler yaşadılar

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