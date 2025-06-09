Borç Meselesi Yüzünden Kanlı Kavga: Amca Yeğenini Vurdu

Borç Meselesi Yüzünden Kanlı Kavga: Amca Yeğenini Vurdu
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde borç para meselesi nedeniyle çıkan kavgada amca, yeğenini vurarak öldürdü. Olayın ardından amca kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde borç para meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğenini vurarak öldüren amca kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Alıncık kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Amca Mesut K. ile yeğeni Halil K. (26) arasında borç para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, amca Mesut K., silahla yeğenine ateş açtı. Halil K. hayatını kaybederken, amca ise olay yerinden kaçtı. Halil K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan amcanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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