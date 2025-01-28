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Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı

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Bolu Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlara sosyal medya üzerinden saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden site yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kartalkaya'daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden 'çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden', onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucu kurdukları sosyal medya platformu üzerinden Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler hakkında ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişiden site yöneticisi Filiz A., hafta sonu Nevşehir'de ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Nevşehir Adliyesi'ne getirilen Filiz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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