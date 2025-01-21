Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor
Kartalkaya'daki otel yangınında 10 kişi hayatını kaybederken Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kahreden bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Aydın "Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir" ifadelerini kullandı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
OTELDE 234 CİVARINDA MİSAFİR VARMIŞ
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.
"BİRİ OTEL GÖREVLİSİ DİĞERİ MİSAFİR"
Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 10 vefat, 32 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.