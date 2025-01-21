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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
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Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

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Kartalkaya'daki otel yangınında 10 kişi hayatını kaybederken Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kahreden bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Aydın "Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

OTELDE 234 CİVARINDA MİSAFİR VARMIŞ

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

"BİRİ OTEL GÖREVLİSİ DİĞERİ MİSAFİR"

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 10 vefat, 32 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.

Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıRevolver:

farkında mısınız sadece görmenizi istedikleri haberleri yapıyorlar, en önemli gündem Ümit Özdağ ın tutuklanması.. ama sadece 1 haber var ve onu da yoruma kapatmışlar. medya ile ülke yönetiyorlar

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Haber YorumlarıKadir İzci:

Yanarak ölmek sizin suçunuz olurdu kesin ama atlayarak ölmek tabiki bizim suçumuz.

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Ne zor bir durum Rabbim Sen yardımcıları ol inşallah.

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Haber YorumlarıYargı MEN:

İnşallah tez zamanda biter, acaba atlayanlar mecburi çaresizlikten mi denedi yoksa yumuşak zemin mantığı ile mi kendilerini bıraktılar bütün ölülere Allah rahmet eylesin yaralılara da yardımcı olsun inşallah.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

o panik korku yaşamayan kötü yorum yapmasın panik ataklık

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