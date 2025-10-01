Bolu'da İmamı Vuran Şüphelinin Serbest Bırakılmasına Tepki

Bolu'nun Mengen ilçesinde kovanlara zarar vermeye çalışan bir ayı gördüğünü iddia ederek köy imamını av tüfeğiyle vuran şahsın serbest kalmasına Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve din görelileri tepki gösterdi. Yıldız, "Talebimiz nettir: Fail derhal tutuklanmalı ve dava süreci tutuklu olarak devam etmelidir" dedi.

Olay, 17 Eylül günü saat 21.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy camisinde yatsı namazını kıldıran imam Mehmet Yıldızhan, namaz sonrası evine dönerken arı kovanlarının bulunduğu evinin önünde bekleyen Fuat Ö.'nün tüfeğinden çıkan saçmalarla vuruldu. Ağır yaralanan Yıldızhan'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldızhan, hastanede iki ayrı ameliyat geçirirken, vücuduna isabet eden bir saçma da tehlikeli bir noktada olması nedeniyle çıkarılamadı. Mehmet Yıldızhan'ın hastanede tedavisi sürerken, gözaltına alınan Fuat Ö. jandarmadaki sorgusunda tüfeği arı kovanlarına zarar vermeye çalışan bir ayı zannettiği için ateşlediğini söyledi. Mehmet Yıldızhan'ı vurma niyetinin olmadığını öne süren Fuat Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Deliller kasten gerçekleştirildiği yönündeki kuvvetli şüpheleri teyit etmektedir"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve sendika üyeleri, Bolu Adliyesi önünde toplanarak şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İmam Yıldızhan'ın kasten vurulduğunu savunan Yıldız, "Yoğun bakımda hayati risk altında alınan ifadesiyle olayın maddi gerçekliği netleşmiştir. Mehmet Yıldızhan hocamızın ifadesi ve mevcut deliller, saldırının taksir değil, kasten gerçekleştirildiği yönündeki kuvvetli şüpheleri teyit etmektedir. Olay mahalli, köyün merkezi sayılacak bir konumda, 5'ten fazla aydınlatma direğiyle çok iyi aydınlatılmaktadır. Üstelik failin eşi tarafından ateş edilmeden önce hocamıza yüksek kuvvette bir fenerle ışık tutulmuştur. Mehmet Yıldızhan hocamız, failin köpekleri ve sürekli tüfekle ateş etmesi nedeniyle kendisini görünür ve duyulur kılmak için her gün camiden evine dönerken yüksek sesle Kur'an tilaveti yapmakta ve elindeki değneği yere sürterek ilerlemektedir. Fail, köyün yerlisi olup, namaz ve cemaat çıkış saatlerini bilmektedir. Fail, 15-20 metre gibi kısa bir mesafeden kırsal bir alana doğru değil, direkt yola doğru ateş etmiştir" diye konuştu.

"Fail derhal tutuklanmalı"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fuat Ö.'nün tutuklanması gerektiğini belirten Yıldız, "Tüm bu veriler, güçlü aydınlatma, fener ışığı, yüksek sesli Kur'an tilaveti ve değnek sesinin varlığı dikkate alındığında failin görmeme veya duymama ihtimalinin bulunmadığı, eylemin imam Yıldızhan'ın hayatına yönelik kasten işlenmiş bir eylem olduğu yönündeki kuvvetli şüpheleri ortaya koymaktadır. İmam Mehmet Yıldızhan hocamızın yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiği bu kritik süreçte, saldırının failine ilişkin verilen tutuksuz yargılanma kararı ve bu karara yapılan itirazların reddedilmesi hukuka aykırıdır. Bir kamu görevlisinin, bir din görevlisinin görev yeri yakınında kasten işlendiği yönünde kuvvetli şüpheler bulunan bir eylemle hayatına kast edilmesi gibi ağır bir fiilin ardından failin serbest bırakılması, adalet duygusunu ve kamu vicdanını derinden zedelemektedir. Diyanet-Sen olarak eylemin sonuçları itibarıyla mağdurun hala ölüm kalım savaşı vermesi, suçun vahametini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu denli ağır bir suçun failinin tutuksuz yargılanması, cezasızlık algısını güçlendirme ve benzer eylemlere karşı caydırıcılığı azaltma riski taşımaktadır. Talebimiz nettir: Fail derhal tutuklanmalı ve dava süreci tutuklu olarak devam etmelidir" dedi. - BOLU