Polis memuru, eski kayınpederi ile bacanağını sokak ortasında vurdu

Bolu'da görev yapan polis memuru H.D. yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandı. İddiaya göre, çocuklarını görmek için Sakarya'nın Adapazarıgelen polis memuru H.D., eski kayınpederi Yaşar T. ve eski bacanağı İ.A. ile tartışma yaşadı.

KAYINPEDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Kerkük Caddesi üzerinde meydana gelen ve kısa sürede büyüyen olay esnasında H.D. yanında bulundurduğu silah ile Yaşar T. ve İ.A.'yı vurdu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağında vurulduğu öğrenilen İ.A.'nın ise tedavisi sürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, H.D. olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.