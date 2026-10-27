Bolu'da 508 bin liralık zimmet davasında pazarcı esnafı rıza ve şikayet yok dedi

Bolu'da pazarcı esnafından tezgah devri ve bağış adı altında makbuzsuz toplanan 508 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın davasında, mağdur sıfatıyla yer alan pazarcılar ifade verdi. Mahkemede dinlenen esnaf, paraları kendi rızalarıyla bağışladıklarını ve kimseden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

S.S.Köroğlu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile 2 oda çalışanı hakkında, pazarcı esnafından tezgah devri ve bağış adı altında makbuzsuz para toplanarak zimmete geçirildiği ve söz konusu paraların oda çalışanının banka hesabı üzerinden aklandığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Altındal, hakkındaki suçlamaları reddederek toplanan bağışların pazarcı esnafına yönelik etkinliklerde kullanıldığını savundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 8 sayfalık iddianamede, Ticaret Bakanlığı ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası suçtan zarar gören, 18 pazarcı esnafı ise mağdur olarak yer aldı. İddianamede, Altındal'ın pazar tezgahlarının devri, bağış ve benzeri gerekçelerle pazarcı esnafından elden nakit para tahsil ettiği, ancak bu ödemeler karşılığında makbuz veya belge düzenlemeyerek paraları oda hesaplarına aktarmadığı öne sürüldü. Mağdur esnafın ifadeleri ve şüpheli beyanları doğrultusunda, farklı tarihlerde toplam 508 bin liranın zincirleme şekilde zimmete geçirildiği iddia edildi.

"Bu parayı bağış olarak odaya verdim"

2024 ve 2026 yıllarında 2 farklı pazar tezgahını alan ve odaya 21 bin lira bağış yapan Bolu'da pazarcı esnafı olan U. T., "Bu işin prosedürü bu şekilde ilerliyor. Bilen arkadaşlarıma sorduğumda, 'Odaya bağış yapılacak, istersen yaparsınız' dediler. Ben de kendi rızamla bağış yaptım. Bu parayı bağış olarak odaya verdim. Tezgah alma olayında prosedür bu şekilde. Zorla para vermedim. Nasıl yapıldığını arkadaşlarıma sorduğumda böyle olduğunu söylediler. 8 bin ve 13 bin ödedim 2 tezgah için. Bağış olarak yaptım. Nakit verdim. Bağış yapıyorum diye ilk seferde makbuz almıştım. 2026 yılında ise almadım. Aklıma gelmedi, söylemek. Bunun bu şekilde olduğunu tüm esnaf bilir. Her alan bu şekilde bağış yapar. Beni hiçbir şekilde zorlayan olmadı. Şikayetçi değilim" dedi.

"Paraları kendi rızamla verdim, şikayetçi değilim"

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'na toplam 20 bin lira bağışta bulunan B.K., mahkemede verdiği ifadede, "Başkan bana, 'Evi yanan birisi için bağış yapar mısın?' diye sordu. Bunun üzerine pazar yerine gittim ancak kendisi orada olmadığını söyledi. Ben de odaya giderek 10 bin lira bağış bıraktım. Ramazan ayında düzenlenen iftar programı için de 10 bin lira verdim. Paraların tamamını kendi rızamla verdim. Bu bağışların tezgah devriyle herhangi bir ilgisi yok. Biz zaten başkana, 'Gücümüz yettiğince destek oluruz' diyorduk. Kimseden baskı görmedim. Şikayetçi değilim" dedi.

"Bağış konusunda bize herhangi bir zorlama yapılmadı"

Pazar tezgahı devralan D.H. ise mahkemedeki ifadesinde, "Arkadaşımın kardeşi pazar tezgahını satıyordu. Biz de tezgahı devralmak istedik. Bu süreçte odanın sekreteri, yaklaşık 40 bin lira bağış yapmamız gerektiğini söyledi. Ancak bağış konusunda bize herhangi bir zorlama yapılmadı. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkemede dinlenen diğer mağdurlar da verdikleri ifadelerde şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

21 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, Mustafa Altındal hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan ise 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Oda genel sekreteri R.Y. ve kooperatif sekreteri D.M. hakkında zincirleme şekilde zimmete yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15'er günden 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. D.M. hakkında ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine ve imza atma yükümlülüklerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 18 Ocak tarihine erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı