Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Bolu Belediye Başkan Özcan, Kartalkaya'da 76 kişinin öldüğü yangın mahallinde yaptığı açıklamada, geceden bu yana Grand Kartal Otel'deki yangını söndürmek ve can kayıplarını azaltmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

"DENETLEME YETKİSİ VE GÖREV KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA AİT"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını hatırlatan Özcan, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel." diye konuştu.

"BOLU BELEDİYESİ TARAFINDAN BU BİNAYA RAPOR VERİLMEMİŞTİR"

Otelin müracaatı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden verilen yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu söyleyen Özcan, "Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, 'Yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir." ifadesini kullandı.

"BURASI BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEĞİL"

Bir gazetecinin, itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı." cevabını verdi.

BELEDİYENİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİLEMİYOR

Öte yandan, yangının ardından Bolu Belediyesi'nin internet sitesine erişilemiyor olması ise dikkatleri çekti. Belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarının paylaşıldığı internet sitesinin servis dışı bırakıldığı görüldü.

İTFAİYENİN BAŞINA DAYISININ OĞLUNU ATAMIŞ

Erişilemeyen sitede yer alan yetki ve sorumluluk şemasına göre Bolu İtfaiye Müdürlüğü, Başkan Tanju Özcan tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağlı. Özcan, daha önce yaptığı bir açıklamada Gülener'i başkan yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener benim dayımın oğlu. Bu doğru, bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok" sözleriyle savunmuştu.