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Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 76 kişinin öldüğü yangına ilişkin, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait" dedi. Yangın sonrasında Bolu Belediyesi'nin resmi internet sitesine erişilememesi dikkat çekerken, sitedeki yetki şemasında İtfaiye Müdürlüğü'nün Özcan'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağlı olduğu ortaya çıktı.

Bolu Belediye Başkan Özcan, Kartalkaya'da 76 kişinin öldüğü yangın mahallinde yaptığı açıklamada, geceden bu yana Grand Kartal Otel'deki yangını söndürmek ve can kayıplarını azaltmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

"DENETLEME YETKİSİ VE GÖREV KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA AİT"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını hatırlatan Özcan, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel." diye konuştu.

"BOLU BELEDİYESİ TARAFINDAN BU BİNAYA RAPOR VERİLMEMİŞTİR"

Otelin müracaatı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden verilen yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu söyleyen Özcan, "Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, 'Yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir." ifadesini kullandı.

"BURASI BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEĞİL"

Bir gazetecinin, itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı." cevabını verdi.

BELEDİYENİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİLEMİYOR

Öte yandan, yangının ardından Bolu Belediyesi'nin internet sitesine erişilemiyor olması ise dikkatleri çekti. Belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarının paylaşıldığı internet sitesinin servis dışı bırakıldığı görüldü.

Otel yangının ardından Bolu Belediyesi'nin internet sitesine erişilemiyor

İTFAİYENİN BAŞINA DAYISININ OĞLUNU ATAMIŞ

Erişilemeyen sitede yer alan yetki ve sorumluluk şemasına göre Bolu İtfaiye Müdürlüğü, Başkan Tanju Özcan tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağlı. Özcan, daha önce yaptığı bir açıklamada Gülener'i başkan yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener benim dayımın oğlu. Bu doğru, bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok" sözleriyle savunmuştu.

Otel yangının ardından Bolu Belediyesi'nin internet sitesine erişilemiyor

Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıAli Aktas:

klasik chp klasiği.chp li belediyeler chpli aile şirketine dönmüş durumda

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Haber YorumlarıYilmaz Akgün:

olayı bağladınınız yere bakın Allah aşkına siz hiç akıllanmıyacaksıınız

Yorum Beğen391
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Haber YorumlarıTalat:

Tanju mu suçlu yani, buldunuz heöen bravo...

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Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Apaçık ihmal akp nin vede bakanligin iken basin aciklamalariyla yalanlarla baskın çıkarak ağır ihmali muhalefete yikma derdine düştüler iste akp nin ikiyüzlülüğü yangında yananlar degil dertleri milletin gözünde dusermiyiz derdindeler şunlara memleket emanet edilirmi icleri dışları çikar ikiyüzlülük iftira peki bu olayda bile bunu yapanlar yargi uzerine baski yaparak muhalefeti susturmaya calismaz mi diye düşünüyor insan

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Yorum Beğenme139
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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Yangını da bu yapmıştır..Atın hemen içeriye..Bolu da tatil köyünde kim kimin adamı kim kime nereyi peşkeş çekmiş diye laflar söylenmeye başlandı bile..En son halk duyarmış

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Ne anlatıyor bu kardesım ortada bır suçlu var akp veya chp lı fark edermı o kadar ınsan cehenemı yaşamış bu kendını haklama pesınde

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Haber YorumlarıN null:

itfaiyeler belediyeden alınıp bakanlığa bağlanmalı acilen

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Haber YorumlarıMustafa Öksüz:

işini düzgün yapmayan memurdan tepeye kadar kim varsa hepsi suçlu bu cinayetin soruları hepsidir. ruhsat parasını alanlar. denetim mekanizması olanlar. sorumluluk alanı kimdeyse hepsini atın içeri belediye ve bakanlık ne varsa hepsini içeri atacaklar bak bakalım ne oluyor ibretlik olur

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunlara oy verenlerin cogunlugunun karekteri bu ikiyüzlülük yalan iftira cikarcilik bunlar allahin yolunda oylemi allah bunlara has kulum diyor oylemi peki iftiraciligi ahlaksizligi ikiyuzlulugu cikarciligi allahin sevdigini nereden cikariyorsunuz

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Haçlılar yardırıyor kalemiz düştü düşecek.Türklerin acil kendine gelmesi lazım acil

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme20
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