Bodrum açıklarında göçmen faciası! Ölü sayısı 14'e yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi açıklarında dün (23 Ekim), içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Can pazarının yaşandığı olayda, yaşamını yitiren göçmenlerin cansız bedenleri sahile vurdu.

18 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Ekim 2025 tarihinde saat 01.06'da Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi'nin (DEGAK) sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kayalık bölgede bir kişinin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmiştir. Afgan uyruklu düzensiz göçmen, bulunduğu yerden kurtarılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Valilik açıklamasında, kurtarılan kişinin ifadesine de yer verilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Şahıs, lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığını, toplam 18 kişinin bulunduğunu ve yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söylemiştir. Ekiplerimizin çalışmaları sonucu Çelebi Adası'na yüzerek çıkan bir kişi daha kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenleri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, çalışmaların Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ettiği kaydedildi.