Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Ohio'nun Toledo kentinde yaşanan yol öfkesi olayı, sosyal medyada viral oldu. 4 Ocak sabahı yaşanan olayda, bir kadın sürücü ile erkek yolcu arasındaki tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Olay kameralara yansıyan görüntülerde, mavi renkli Ford marka aracını aniden durduran kadın sürücü, arkasından gelen kırmızı aracın yolcusuna saldırdı. "Arabadan çık!" diye bağırarak karşı araçtan inen pijamalı erkek yolcunun üzerine yürüyen kadın, tehditkar tavırlar sergiledi.

Görüntülerde, erkek yolcunun durumu sakinleştirmeye çalıştığı, ancak kadının yüzüne yumruk atması üzerine karşılık verdiği görülüyor. Erkek yolcu, kendisine vuran kadını belinden kavrayıp güreş oyunu gibi buzlu yola fırlattı.

Toledo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, taraflardan resmi şikayet gelmediği için soruşturma başlatılmadığı belirtildi. Polis memuru Prince Flores, "Trafikte öfkeyle hareket etmek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Agresif sürücülerle karşılaştığınızda güvenli bir şekilde uzaklaşmaya çalışın" uyarısında bulundu.

Yerel medya kaynaklarına göre, kavga öncesinde iki aracın birbirine çarptığı ve bunun üzerine tartışmanın başladığı belirtildi. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.