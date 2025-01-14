Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ohio'nun Toledo kentinde yaşanan bir yol öfkesi olayı sosyal medyada viral oldu. Bir kadın sürücü ve erkek yolcu arasında çıkan tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kadın sürücü, diğer aracın yolcusuna saldırdı ve erkek yolcu, kendisine vuran kadını belinden kavrayıp yola fırlattı. Toledo Polis Departmanı, taraflardan resmi şikayet gelmediği için soruşturma başlatılmadığını belirtti.

Ohio'nun Toledo kentinde yaşanan yol öfkesi olayı, sosyal medyada viral oldu. 4 Ocak sabahı yaşanan olayda, bir kadın sürücü ile erkek yolcu arasındaki tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Olay kameralara yansıyan görüntülerde, mavi renkli Ford marka aracını aniden durduran kadın sürücü, arkasından gelen kırmızı aracın yolcusuna saldırdı. "Arabadan çık!" diye bağırarak karşı araçtan inen pijamalı erkek yolcunun üzerine yürüyen kadın, tehditkar tavırlar sergiledi.

Görüntülerde, erkek yolcunun durumu sakinleştirmeye çalıştığı, ancak kadının yüzüne yumruk atması üzerine karşılık verdiği görülüyor. Erkek yolcu, kendisine vuran kadını belinden kavrayıp güreş oyunu gibi buzlu yola fırlattı.

Toledo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, taraflardan resmi şikayet gelmediği için soruşturma başlatılmadığı belirtildi. Polis memuru Prince Flores, "Trafikte öfkeyle hareket etmek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Agresif sürücülerle karşılaştığınızda güvenli bir şekilde uzaklaşmaya çalışın" uyarısında bulundu.

Yerel medya kaynaklarına göre, kavga öncesinde iki aracın birbirine çarptığı ve bunun üzerine tartışmanın başladığı belirtildi. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
img

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç! Bahar 31. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.