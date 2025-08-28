Bir aileyi paramparça eden kaza! Anne-baba öldü, kızları yaşam savaşı veriyor

Bir aileyi paramparça eden kaza! Anne-baba öldü, kızları yaşam savaşı veriyor
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ömer Çınar ile eşi Nuray Çınar hayatını kaybetti. Çiftin 16 yaşındaki kızları ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Öte yandan, kazadan sonra kaçan tır şoförü Manisa'da gözaltına alındı.

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında dün akşam saatlerinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden V.K. idaresindeki 33 DDJ 756 plakalı tır, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın (52) kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı.

ANNE VE BABA ÖLDÜ, 16 YAŞINDAKİ KIZLARI AĞIR YARALI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray Çınar (50) ve kızları A.Ç. (16) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Ömer ve Nuray Çınar çiftine sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Çınar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuray Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazadan sonra kaçan tır şoförü V.K. ise jandarmanın takibiyle Manisa'da yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan, ölen Ömer Çınar'ın, Pınarkaya köyünde 2 dönem önce muhtarlık yaptığı, şimdilerde ise besicilikle uğraştığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
